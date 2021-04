Daniel Martyniuk jeździ rowerem do pracy? Niedawno stracił prawo jazdy

Na początku marca odbyła się kolejna rozprawa w Sądzie Rejonowym w Białymstoku z udziałem Daniela Martyniuka. Przypomnijmy, że syn króla disco polo stracił uprawnienia w 2018 r., gdy został złapany na kierowaniu pod wpływem narkotyków. Zakaz miał obowiązywać go trzy lata, czyli do lata 2021 r., ale skandalista długo nie wytrzymał bez prowadzenia auta. Wpadł, gdy wybrał się na przejażdżkę, choć powinien przebywać wtedy na kwarantannie. Poza mandatem ze strony policji Martyniuk został też ukarany przez sanepid kwotą w wysokości 10 tys. zł. Trafił też na miesiąc do aresztu za prowadzenie bez prawa jazdy.