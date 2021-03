Daniel Martyniuk znów w sądzie. W końcu zapadł wyrok

Daniel Martyniuk może się pochwalić większą liczbą wpisów w policyjnej kartotece niż miejscami pracy w CV. Na wokandę właśnie wróciła sprawa, która dotyczy wielokrotnego prowadzenia przez niego samochodu bez prawa jazdy. Przypomnijmy, że syn króla disco polo stracił uprawnienia w 2018 r., gdy został złapany na kierowaniu pod wpływem narkotyków. Zakaz miał obowiązywać go trzy lata, czyli do lata 2021 r. Młody Martyniuk jednak nie wytrzymał i kilka razy był widziany za kierownicą. Mało tego, w zeszłym roku udał się na przejażdżkę samochodem tuż po tym, jak wrócił z zagranicy. Pech chciał, że akurat miał odbywać obowiązkową 14-dniową kwarantannę w domu i policja, która go złapała, dobitnie mu o tym przypomniała. Efekt? Martyniuk dostał aż osiem mandatów po 500 zł każdy. Oprócz tego otrzymał karę 10 tys. zł grzywny od Inspektora Sanitarnego i trafił na miesiąc do aresztu za prowadzenie bez prawa jazdy.