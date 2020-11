Daniel Martyniuk odwiedził córkę. Kupił jej prezenty

O Danielu Martyniuku jest głośno od dłuższego czasu . Syn gwiazdora disco polo często popada w konflikty z prawem , m.in. za prowadzenie samochodu pod wpływem alkoholu czy posiadanie marihuany. W sierpniu sąd skazał go na prace społeczne. Daniel Martyniuk często publikuje w mediach społecznościowych treści, które nie są do końca zrozumiałe dla odbiorców. Regularnie zdarza mu się również obrażać w mediach byłą żonę i jej rodzinę.

Jak donoszą tabloidy, w życiu Daniela zaszły jednak spore zmiany. Od kilku dni wykonuje prace społeczne, na które został skazany przez sąd. Ma to robić przez najbliższe 5 miesięcy po 20 godzin w tygodniu. Nie zapomniał również o swojej córce, Laurze, do której udał się, by zawieźć mikołajkowe prezenty. Opublikował nawet relacje na swoim Instastories.