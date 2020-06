Daniel Martyniuk pijany na plaży. Imprezował od świtu

Niepokojące nagranie na Instagramie Daniela Martyniuka

Ale syn króla disco polo powrócił i znów szaleje. Lubi chwalić się rozrywkowym trybem życia, nie stroniąc od używek. Niedawno nagrał na Insta Story serię bluzgów pod adresem właścicieli sklepu Grail Point, którzy rzekomo potraktowali go gazem pieprzowym. Firma zamierza pozwać go za zniesławienie.

Teraz Daniel wyrwał się z domu i pojechał nad morze. O 7 rano na Insta Story relacjonował swój pobyt na plaży. Wyraźnie podchmielony, z butelką piwa w ręce powiedział: - Siema wszystkim teraz, nie chciałem wcześniej nagrywać – po czym zaczął śpiewać "Chałupy welcome to".

Przypomnijmy, że Daniel niedawno trafił do aresztu, ale najwyraźniej nie zrobiło to na nim wrażenia. Na jego profilu na Instagramie można oglądać piękne zdjęcia przyrody z Białowieży, jednak obcowanie z naturą również nie zmieniło jego podejścia do życia.