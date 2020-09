Daniel Martyniuk w końcu się rozwodzi. Co stanie się z jego córką?

Daniel Martyniuk przez ostatnie 2 lata prowadził bardzo rozrywkowe życie. Mimo że został mężem i ojcem, daleko mu do statecznej głowy rodziny. W ostatnim czasie porzucił żonę Ewelinę, która została w domu z ich córką Laurą .

Daniel Martyniuk bohaterem afer. Rodzina ma już zszargane nerwy

Ewelina Martyniuk złożyła pozew o rozwód . Rzekomo ma domagać się orzeczenia o winie męża oraz alimentów. Jak twierdzi "SE", jeśli 31-latek odmówi, kobieta planuje wnioskować o pozbawienie Daniela praw rodzicielskich i zakaz zbliżania się do Laury.

- O orzeczeniu rozwodu na pierwszej rozprawie nie ma mowy. Małżonkowie nie są dogadani. Jedyną możliwością jest to, że Daniel przyjdzie i powie, że bierze na siebie winę za rozpad małżeństwa. Na to jednak chyba nie ma co liczyć - twierdzi znajomy rodziny.