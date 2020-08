Zenek Martyniuk refleksyjnie o małżeństwie syna. "Wzięli ten ślub trochę za szybko"

Daniel Martyniuk w październiku 2018 r. poślubił 19-letnią Ewelinę, która była już w ciąży. Zaledwie dwa miesiące później w ich domu doszło do szokującego incydentu. Daniel pod wpływem używek wyrzucił żonę na bruk. Zziębnięta ciężarna musiała wzywać na pomoc policję.

W końcu do sądu w Białymstoku wpłynął pozew rozwodowy. We wrześniu ma odbyć się pierwsza rozprawa. Dopiero teraz Zenek Martyniuk doszedł do wniosku, że małżeństwo jego syna od początku było skazane na porażkę.