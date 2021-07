Daniel Martyniuk wrócił do pracy na statkach. Wiemy, co dokładnie robi

Bo Daniel Martyniuk postanowił wrócić do pracy w swoim wyuczonym zawodzie. Przypomnijmy, że jest absolwentem Szkoły Morskiej w Gdyni. W czerwcu zaciągnął się do pracy na statku. Na swoim Instagramie od czasu do czasu pokazuje nie tylko, jak spędza czas na morzu, ale i na lądzie. Młody Martyniuk zwiedza teraz porty nad Bałtykiem. Niedawno był w miejscowości Wismar w Niemczech, kilka dni temu podziwiał Helsingborg w Szwecji.