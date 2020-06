Daniel Martyniuk wpadł w złe towarzystwo? "Rodzice nie mają już do niego siły"

Daniel Martyniuk na dobrą sprawę stał się celebrytą w 2018 r., gdy wziął ślub z 19-letnią Eweliną. Dziecko było już w drodze, Zenek zadbał o królewskie wesele z gwiazdami na liście gości, ale późniejsze życie Daniela nie przypominało bajki. Aresztowania, kłótnie, wzajemne oskarżenia, problemy z narkotykami – lista "dokonań" Daniela jest długa, a kolejne punkty niestety ciągle dochodzą. - Daniela ciągnie do złego towarzystwa – tłumaczy całą sytuację znajomy Martyniuków w "Super Expressie".

Niepokojące nagranie na Instagramie Daniela Martyniuka

Po ostatniej wizycie w Warszawie o młodym Martyniuku znowu zrobiło się głośno. Daniel nagrał tam rapową piosenkę, pomagając zebrać pieniądze na walkę z koronawirusem. Później jednak wrzucił do sieci szokujący filmik z groźbami – pokłosie awantury, która zakończyła się dla niego wyrzuceniem z klubu i potraktowaniem gazem pieprzowym.

Informator dziennika mówi, że jeżeli Daniel miał kiedyś porządnych kolegów, to wszyscy się od niego poodsuwali, bo "lepiej bawi się wśród zdegenerowanego towarzystwa, które lubi używki".

- Ciągle obiecuje, że się zmieni, ale zawsze wraca do nałogów, które zawładnęły jego życiem. Rodzice nie mają już do niego siły – mówi znajomy rodziny.

Przypomnijmy, że Daniel niedawno trafił do aresztu, ale najwyraźniej nie zrobiło to na nim wrażenia. Na jego profilu na Instagramie można oglądać piękne zdjęcia przyrody z Białowieży, jednak obcowanie z naturą również nie zmieniło jego podejścia do życia.