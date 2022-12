Daniel Martyniuk zniknął z sieci. Tak pokutuje za to, co zrobił?

Przychylne Zenkowi Martyniukowi kolorowe gazety robiły, co mogły, by ocieplić wizerunek Daniela. Po tym, jak odebrano mu prawo jazdy, rozwiódł się z żoną i zelżył policjantkę, w prasie pojawiła się seria artykułów o cudownej przemianie Martyniuka juniora. Pracujący na statku, z długą brodą, bez czasu na szemrane towarzystwo i głupie pomysły. Niestety całą tę narrację można wyrzucić do kosza, gdy Daniel usłyszał od sędzi, że nie odzyska jeszcze prawa jazdy i nie pojeździ autem taty. Mężczyzna stracił nad sobą kontrolę i po o powrocie z sądu zamieścił serię wulgarnych wpisów pod adresem sędzi Marzanny Chojnowskiej.