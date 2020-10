Daniel Martyniuk znów imprezuje sam przed telewizorem. Oznaczył... Korę Sipowicz

Showbiznes zna już przypadki, gdy sławę zdobywano dzięki rozwodom (wszyscy pamiętamy Justynę Żyłę, która po tym, jak publicznie obsmarowywała byłego męża, trafiła do "Tańca z gwiazdami"), można więc śmiało założyć, że gdyby tylko Ewelina chciała, już dawno narobiłaby wokół siebie szumu. Ta jednak od początku unika mediów (nawet społecznościowych) i w żaden sposób nie komentuje poczynań Daniela.

Daniel Martyniuk potwierdza odzyskanie rodowego pierścienia

To nie pierwszy raz, kiedy Daniel Martyniuk relacjonuje wieczór, który samotnie spędza przed telewizorem. Ale, jak zdradził w wywiadzie, już niedługo się to zmieni. Podobno chce się wyprowadzić do Hiszpanii, gdzie mieszka jego obecna sympatia. Ale niestety najpierw będzie musiał przez 5 miesięcy wykonywać prace społeczne w Polsce.