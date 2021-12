Daniel Olbrychski był z Marylą Rodowicz. Obwinił ją za to, że... zdradzał żonę

Nie było to jedyne zaskakujące wyznanie odtwórcy Kmicica. Aktor obwinił też Marylę za to, że mścił się na swojej kolejnej żonie, Zuzannie Łapickiej. – Trzy lata w totalnej lojalności, jaką jej ofiarowałem, skończyło się w sposób dość brutalny. I to wpłynęło bardzo negatywnie na mój następny związek, z moją żoną Zuzią, którą krzywdziłem. Nie zasłużyła na to. Ale to moja była wina, tak sobie tłumaczę, za Marylę – przyznał.