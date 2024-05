Daniel Olbrychski szykuje się do ślubu kościelnego? Zaskakujące wieści

"To prawda, że my sobie dosyć często wyznajemy czułość i miłość. Uważam, że to jest ważne, zwłaszcza, jak mamy świadomość upływającego czasu, jak wspaniale jest być razem, jak kochamy nasz dom. Wtedy mówimy sobie, jak to cudnie, że jesteśmy razem" - dodała w tej samej rozmowie Krystyna Demska.