Danuta Martyniuk o związku Cichopek i Kurzajewskiego. Ma swoją opinię na ten temat

Teraz głos w sprawie postanowiła zabrać sama... Danuta Martyniuk. Żona słynnego Zenona pojawiła się na otwarciu jednej z klinik medycyny estetycznej, gdzie spotkała się z dziennikarzami. Portal Przeambitni postanowił zapytać ukochaną Zenka, co sądzi o związku Cichopek i Kurzajewskiego. - Dopiero dzisiaj się dowiedziałam, i to od koleżanki. Życzę im dużo szczęścia. Bardzo fajna para. Bardzo pasują się do siebie, tak mi się wydaje - powiedziała portalowi Danuta Martyniuk. Z pewnością to nie ostatnia celebrytka, która jeszcze w najbliższych tygodniach wypowie się na temat miłości Katarzyny i Macieja...