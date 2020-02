Danuta Martyniuk peszy się na czerwonych dywanach. "Nie czuję się gwiazdą"

Danuta Martyniuk niejednokrotnie lśni u boku męża w blasku jupiterów. Jak się jednak okazuje, nie zależy jej na takim pławieniu się w sławie.

Żona Zenka Martyniuka rzadko pokazuje się u jego boku, ale gdy już do tego dojdzie, niemal zawsze jest głośno o jej stylizacjach. Danuta Martyniuk zdradziła niedawno, że jeśli chodzi o dobór strojów, zaopatruje się w luksusowe ubrania .

- Czerwone dywany mnie peszą, wstydzę się takich publicznych wyjść. No, ale czasem muszę towarzyszyć Zenkowi, by wspierać go w ważnych momentach – dodała na łamach tabloidu.