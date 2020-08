Danuta Martyniuk stanęła w obronie syna: "To że spotkał się z byłą dziewczyną, nic nie znaczy"

Życie uczuciowe Daniela Martyniuka zawsze było bujne. Niedawno ciągle rozstawał się i wracał do swojej żony Eweliny, z którą ma córkę. Wygląda jednak na to, że ten związek to już definitywnie przeszłość. Ostatnio Daniel został przyłapany przez paparazzi na schadzce z byłą dziewczyną Faustyną. Na miejsce przywiozła go matka Danuta.