Danuta Martyniuk obraża byłą synową. Wylała wszystkie żale

Mimo że do rozwodu Daniela i Eweliny Martyniuków doszło na pierwszej rozprawie, to nie można powiedzieć, aby pomiędzy byłymi małżonkami zapanowała zdrowa atmosfera. O dziwo, również była teściowa opowiedziała się przeciwko 21-latce i jej rodzicom.

W poniedziałek 21 września Daniel Martyniuk oficjalnie odzyskał wolność. Nieudane małżeństwo z 10 lat młodszą Eweliną dobiegło końca. Para nie doczekała 2. rocznicy ślubu.

Jednak nieudanego pożycia nie da się wymazać z ich życiorysów, ponieważ wspólnie muszą wychować 1,5- roczną córkę Laurę. Jak zdradziła Danuta Martyniuk, Ewelina utrudnia Danielowi widywanie się z dzieckiem.

Daniel Martyniuk bohaterem afer. Rodzina ma już zszargane nerwy

- Co miesiąc przesyłam pieniądze, jak nie 2 to 3 tysiące.(...) Mąż niedawno był, jak jechał na koncert to zawiózł prezenty. Tylko dla Daniela utrudniają. Ja chciałam z synem jechać miesiąc temu, to wymyśliła (Ewelina - przyp. red.), że nie można, bo żniwa. To jest normalna kobieta? - rzuciła przed kamerami "Faktu".

W dodatku Danuta Martyniuk potwierdziła, że to nie Daniel jest żywicielem swojej rodziny, ale to ona lub jej znany mąż przesyłali pieniądze na utrzymanie wnuczki. Podobnie jak syn, nie zamierza jednak dłużej utrzymywać tego stanu, potwierdzając publicznie, że Ewelina nie ma co się spodziewać "alimentów od Zenka".

- I co, ona znajdzie sobie faceta i my jej faceta będziemy utrzymywać? Bez przesady - powiedziała oburzona Martyniukowa.

Danuta Martyniuk przeciwko synowej

Emocje rozwodowe bardzo udzieliły się żonie gwiazdy disco polo. Do tego stopnia, że stres odreagowała ostro krytykując byłą synową. Mimo że przez długi czas stawała po stronie 21-latki i jeszcze tydzień temu na łamach prasy zapewniała, że "Ewelina to anioł, nie dziewczyna".

- Nie chciałam tego wesela, ale oni ze wsi "musi być wesele, bo co ludzie z wioski powiedzą". Ona prowokowała Daniela, jak była w Białymstoku to ciągle z mamusią na telefonie. Mamusia nawet w dniu poprawin przyniosła Danielowi koszulę jej męża, żeby tą założył, a nie tą, co on chciał. Afery z byle czego - wyznała.

Danuta Martyniuk była bardzo zaangażowana w pomoc dla byłej synowej i wnuczki. Wyliczyła, ile ją to kosztowało.

- Wózek też kupiłam, Cybexa za 12 tys. zł. Dałam pierścionek zaręczynowy swój ponad stuletni, pamiątkę. Nie wiem, czy ona odda ten pierścionek - dodała.

Córka Daniela Martyniuka zostanie odebrana matce?

Choć seniorka rodu lubi prać rodzinne brudy publicznie tak jak jej syn, gdzieś głęboko w sercu chowa jeszcze Boga, "przed którym nikt się nie rozwodzi", dlatego liczyła na to, że Ewelina dogada się z teściami w kwestii pieniędzy zamiast wchodzić na drogę sądową.

Dlatego mimo, że 21-latka prosiła ją o zeznania, Danuta Martyniuk opowiedziała się po stronie syna. Daniel zapewniał, że zachowanie Eweliny odstaje od normy i proponował nawet zainstalowanie kamer w ich mieszkaniu.

- Udaje nie wiadomo kogo, na zawołanie płacze. Tutaj wyjeżdża smutna, syn siostry ją raz odwodził i tylko wsiadła do auta to rozpromieniona. Nie widać żadnego kłopotu - zdradziła żona Zenka.

Według mamy Daniela to on powinien przejąć opiekę nad córką. Oczywiście wychowywałby Laurę z pomocą dziadków, wszak to oni posiadają pieniądze.

Ewelina Martyniuk nigdy nie rozmawiała z prasą. Po rozwodzie szybko odpuściła sąd w towarzystwie prawników.