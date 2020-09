Danuta Martyniuk nie lubi nowej sympatii syna. "Ona zawsze osaczała Daniela"

Paparazzi przyłapali go w towarzystwie byłej dziewczyny Faustyny. Na spotkanie z nią zawiozła go mama. Danuta Martyniuk nie była tego świadoma. Próbowała bronić Daniela, że samo spotkanie z byłą jeszcze o niczym nie świadczy .

Daniel Martyniuk bohaterem afer. Rodzina ma już zszargane nerwy

Okazuje się, że jednak matka nie ceni wyborów syna. Zwłaszcza powrót do byłej partnerki jej nie w smak.

- Ona zawsze osaczała Daniela, chodziła za nim i nic dobrego z tego nie wynikło. Nie lubię tej całej Faustyny i proszę to sobie zapamiętać. Nie chcę mieć z nią nic wspólnego - skomentowała Danuta Martyniuk z rozmowie z "Twoim Imperium".

Rodzicielka Daniela wolałaby, aby syn się opamiętał i wrócił do żony Eweliny. Nic jednak na to nie wskazuje. 21-latka złożyła pozew o rozwód z orzeczeniem o winie mężczyzny. Jeszcze we wrześniu ma odbyć się pierwsza rozprawa.