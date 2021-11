Daria Zawiałow i kuchnia spod znaku Michelin. Na szczycie trójmiejskiego drapacza chmur

Koncert odbędzie się w intymnej atmosferze znanej z najlepszych klubów Nowego Jorku czy Londynu. Co więcej, kolejne utwory będą przeplatane rozmową z główną bohaterką wieczoru, którą poprowadzi Gabi Drzewiecka. Nie zabraknie także rozmów z bliskimi artystki, co na pewno dostarczy wielu zaskoczeń i wzruszeń. Co ważne, goście również mogą zadawać pytania.