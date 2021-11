Daria Zawiałow w podniebnej scenerii. Zjawiskowy koncert 150 metrów nad ziemią

To był naprawdę wieczór wśród gwiazd. I to nie tylko ze względu na zbliżenie się do nich tak blisko, jak w Trójmieście się da. Koncert Darii Zawiałow w połączeniu z ucztą, która zadowoliła nawet najwybredniejszych smakoszy, był ukoronowaniem jej trasy koncertowej. Wszystko na 34 piętrze biurowca Olivia Star.