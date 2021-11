Daria Zawiałow: W Polsce przekroczonych zostało wiele granic, poczułam, że muszę tupnąć nogą

Rzeczywiście. Tak się przypadkowo złożyło, że prawie jednocześnie spotkały mnie dwa intensywne przeżycia o międzynarodowym charakterze. To był dość szalony tydzień. Do Torunia byłam zaproszona jako jurorka w międzynarodowym konkursie wideoklipów. Oprócz mnie teledyski oceniali światowej klasy specjaliści w tej dziedzinie: Greig Fraser i Colin Tilly. Było to dla mnie miażdżące doświadczenie. Mogłam posłuchać, co mają do powiedzenia na temat poszczególnych prac konkursowych, mogłam wymieniać się spostrzeżeniami czy też pokazać im moje własne teledyski. Bezcenne doświadczenie.