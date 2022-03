Dariusz Opozda znowu uderza w żonę i córki. "Zrobiły ze mnie kalekę"

Dariusz Opozda stał się obiektem zainteresowania mediów plotkarskich po tym, jak kilka miesięcy temu oskarżył swoją znaną córkę, jak i jej siostrę i matkę o brak wsparcia w trudnej sytuacji. Mężczyzna uległ poważnemu wypadkowi podczas pobytu na Madagaskarze i publicznie prosił rodzinę o finansowe wsparcie. Do dziś twierdzi, że go nie otrzymał, mimo że jakoś wrócił do kraju.