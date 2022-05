Dariusz "Tiger" Michalczewski kończy 54 lata. Ma za sobą cztery śluby i wiele skandali

- Od lat jestem z Basią. Jesteśmy cały czas razem, nigdy nawet przez tydzień nie byliśmy osobno. I wiesz, co ci powiem? Ja codziennie rano budzę się w dobrym humorze i jedyną osobą, która potrafi mi go zepsuć, jest moja żona - powiedział w rozmowie z o2. Wychodzi na to, że to właśnie "psująca jego humor" Barbara jest tą jedyną.