Dave Grohl zjawił się w schronisku dla bezdomnych. Nakarmił ponad 450 osób

Dodatkowo, jak poinformowała na swoim Twitterze dziennikarka i pisarka, Liz Seccuro, muzyk nie tylko zgłosił się na ochotnika do pomocy, ale pokrył także wszystkie wydatki konieczne do urządzenia tej uczty. To szczególny gest w obliczu burz, które w ostatnim czasie nawiedziły Kalifornię.