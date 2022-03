Foo Fighters w żałobie. Zespół odwołał wszystkie koncerty

"Z ogromnym smutkiem potwierdzamy, że odwołujemy wszelkie zaplanowane koncerty w świetle obezwładniającej straty naszego brata, Taylora Hawkinsa. Przepraszamy za zawód, który wam sprawiamy i jednocześnie go współodczuwamy. Nie zobaczymy się, jak planowaliśmy. Wykorzystajmy ten czas, by przeżyć żałobę, ukoić ból, uzdrowić serca. Bądźmy blisko z tymi, których kochamy. Doceńmy całą muzykę i wszystkie wspomnienia, które stworzyliśmy razem. Kochamy was, Foo Fighters".