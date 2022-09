David Andersson nie żyje. Miał zaledwie 47 lat

"Dobranoc, słodki doktorze [muzyk był na co dzień lekarzem - przyp. red.]. Wszyscy mamy nadzieję, że w końcu znalazłeś spokój. Będzie nam ciebie bardzo brakowało. Byłeś jedynym w swoim rodzaju i genialnym muzykiem. Niestety alkohol i choroba psychiczna zabrały nam ciebie. To bardzo boli. Wyrazy współczucia dla rodziny Davida Anderssona w tym trudnym dniu. Jego muzyka będzie żyła wiecznie. Dziękujemy za wszystkie niezapomniane chwile spędzone razem. Do zobaczenia po drugiej stronie" - napisali.