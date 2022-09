Kombi i Kombii. Kto wygra walkę w sądzie? Założyciele zespołów spierają się od lat

To właśnie wtedy w składzie zespołu pojawiło się dwóch muzyków, którzy w dalszej części tej opowieści zdecydowanie wyjdą na pierwszy plan. To basista Waldemar Tkaczyk i gitarzysta Grzegorz Skawiński. Ten drugi szybko przejął też obowiązki wokalne i zaczął być błyskawicznie identyfikowany jako frontman, a może wręcz lider zespołu. Nader charyzmatyczny, uśmiechnięty facet z gitarą w dłoniach i fantazyjnych okularach słonecznych na twarzy, stojący na przedzie sceny, był dla publiczności postacią o wiele bardziej charakterystyczną i rozpoznawalną niż Łosowski - niepozorny, ukryty z tyłu, za prawdziwą barykadą z instrumentów klawiszowych. Nawet mimo tego, że to ten ostatni był najważniejszym twórcą repertuaru zespołu.