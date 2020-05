Jego syn przedawkował narkotyki. Odcina się od ataków

Tragiczna nowina o śmierci chłopaka zszokowała opinię publiczną . "Dzisiaj dołączyłam do setek tysięcy rodzin, które straciły ukochaną osobę przez uzależnienie od opioidów. Mój syn Beckett, który miał zaledwie 21 lat, próbował przezwyciężyć swój nałóg, ale w końcu mu uległ. Mam złamane serce. Jestem wdzięczna wszystkim tym, którzy odezwali się z kondolencjami, czuję ich miłość i szczery smutek" - napisała Etheridge na Twitterze.

Wyrazy współczucia spłynęły też do Davida Cosby'ego. Niestety mężczyzna musiał też odpierać ataki podważające jego więź ze zmarłym Beckettem. "Z całym szacunkiem podkreślam, że David był ich dawcą. Nie mieli syna z nim. Był dzieckiem Melissy i Julie. Wychowały go. Jak większość dawców, nie grał żadnej innej roli" - napisał użytkownik Twittera Muzyk natychmiast zareagował, odpisując: "To nieprawda". Obraźliwy wpis został już usunięty.