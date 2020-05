Piosenkarka straciła syna. 21-latek był uzależniony od narkotyków

Melissa Etheridge to amerykańska piosenkarka i gitarzystka, o której zrobiło się głośno w 1988 r. po wydaniu debiutanckiego albumu. Singiel "Bring Me Some Water" z imiennej płyty przyniósł jej wtedy pierwszą nominację do Grammy. Etheridge nagrała 14 studyjnych albumów, z których większość pokryła platyna. Najnowszy, "The Medicine Show", ukazał się w 2019 r.