David Watson nie żyje. 12 razy występował w hitowym programie

David Watson został odnaleziony w czwartek. Jak donoszą brytyjskie media, policja rzekomo musiała włamać się do jego domu po tym, jak jego rodzina zgłosiła obawy, że nie odbiera ich telefonów. Na razie nie są znane przyczyny jego śmierci. Nie ma jednak podejrzeń o to, że mogły do niej doprowadzić osoby trzecie. Wykluczono też samobójstwo.