Nowe wątki w sprawie porwania córki szejka. Od 20 lat nikt jej nie widział

Księżniczka Shamsa uciekła z domu emira w 2000 r., ale ojciec wysłał za nią porywaczy, którzy sprowadzili ją do Dubaju. Do uprowadzenia doszło w Wielkiej Brytanii. Po 20 latach brytyjski sąd zamierza znowu przyjrzeć się tej sprawie.

Dochodzenie w sprawie zniknięcia córki szejka Muhammada ibn Raszida Al Maktuma rozpoczęło się w 2001 r., ale szybko utknęło w martwym punkcie. W 2017 r. wznowiono dochodzenie, jednak od tamtego czasu sprawa jest formalnie zamknięta. Brytyjski wymiar sprawiedliwości nie daje jednak za wygraną. Na początku marca Sąd Najwyższy zlecił ponowne zbadanie sprawy księżniczki Shamsy. To nie pierwszy raz, gdy kobiety z rodziny emira Dubaju trafiają na pierwsze strony brytyjskich gazet.

Przypomnijmy, że w lipcu zeszłego roku do Anglii uciekła księżniczka Haya (na zdjęciu poniżej), najmłodszej z sześciu żon szejka Maktuma. Rok wcześniej było głośno o sprawie Latify, 33-letniej córki emira Dubaju. Kobieta próbowała wydostać się z kraju, ale ojciec wysłał za nią żołnierzy sił specjalnych i uwięził w jednej z posiadłości na terenie Zatoki. Latifa mówiła publicznie, że już jako nastolatka spędziła dwa lata w więzieniu za to, że chciała opuścić kraj. Tym razem Latifa chciała dostać się do USA i zacząć nowe życie.