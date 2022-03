Dawali mu 70 tys. dolarów. Miał powiedzieć, że przespał się z Meghan Markle

Nie od dziś wiadomo, że brytyjskie tabloidy gotowe są zapłacić duże pieniądze, aby móc wykreować nowy, gorący temat. Czasami w poszukiwaniach "dokopują" się do skrywanych w tajemnicy faktów, ale jak ich brakuje, to sięgają po bardziej radykalne metody, same tworząc "swoje fakty". W ostatnich latach ich ulubionym lejtmotywem są wszystkie informacje związane z żoną księcia Harry'ego.