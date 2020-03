Dawid Kwiatkowski czule o fanach. Jest im wdzięczny

Dawid Kwiatkowski w świat showbiznesu wszedł bardzo szybko. Nie zmieniło mu to jednak priorytetów - wciąż jest ułożonym, spokojnym chłopakiem, który po prostu śpiewa. On sam uważa, że to zasługa fanów. Wyróżnił nawet tych, którzy są z nim od lat.

Dawid Kwiatkowski podziękował swoim fanom. (East News, Fot: East News)

Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej rozchwytywanych wokalistów w Polsce. Nie tylko śpiewa, nagrywa i koncertuje w ramach trasy, ale też występuje w telewizji, a to pochłania ogromną ilość jego czasu. Warto podkreślić, że prowadzi swoje kanały społecznościowe i aktywnie się tam udziela. Fani doceniają jego zaangażowanie w kontakt z nimi. Kwiatkowski stara się bowiem być na bieżąco z tym, co u jego obserwatorów, ale też sam chętnie pokazuje co aktualnie się u niego dzieje. Nie dziwią także jego zdjęcia z fanami, a niektóre z nich mają już po kilka lat.

Dawid Kwiatkowski udostępnił na swoim instagramowym profilu kilka zdjęć z fankami. Nie są to jednak pierwsze lepsze fotki, ponieważ wokalista postanowił porównać aktualne fotografie do tych sprzed lat, na których wygląda zupełnie inaczej. Dla obserwatorek, które znalazły się na jego profilu, jest to ogromne wyróżnienie, bowiem ich idol nie miał problemu ze skojarzeniem osób z aktualnych zdjęć do tych sprzed lat. "Dorastać i być" - napisał Dawid. Fani od razu podchwycili temat: "Z idola się nie wyrasta, z idolem się dorasta", "Będę na zawsze" - komentowały obserwatorki.