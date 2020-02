Dawid Kwiatkowski został twarzą lodów. Internauci szydzą

Dawid Kwiatkowski to jeden z najpopularniejszych wokalistów w Polsce . Tworzy i koncertuje, jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych, zasiada w fotelu jurora "The Voice Kids" i znajduje jeszcze czas na dodatkowe aktywności , pomimo iż te zabierają mu mnóstwo energii. Kwiatkowski nie zwalnia jednak tempa i z każdą chwilą wymyśla coś nowego. Niespodziewanie został twarzą lodów, a nawet stworzył swój własny smak.

"Guys, jakiś czas temu wsiadłem w auto, pojechałem do Namysłowa, gdzie znalazłem fabrykę kaktusów, ubrałem czepek i fartuch i zacząłem kombinować tymi wszystkimi fiolkami – wykombinowałem coś, co moim skromnym zdaniem nie jest tylko zjadliwe, ale zaje...iście dobre" - napisał na swoim instagramowym profilu.

Nowy, stworzony przed Kwiatkowskiego smak lodów został rozpromowany specjalną sesją zdjęciową, lecz co do niej niektórzy mają spore obiekcje. Część internautów szydzi, że zdjęcia łudząco przypominają zupełnie inną czynność niż jedzenie lodów. "Kto to w ogóle pozwolił puścić w obieg" - skomentowała jedna z fanek.