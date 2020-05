Dawid Kwiatkowski na zdjęciach z mamą. Łączy ich wyjątkowa więź

Dawid Kwiatkowski jest jednym z najbardziej rozchwytywanych wokalistów w Polsce. Nie tylko śpiewa, nagrywa i koncertuje w ramach trasy, ale też występuje w telewizji, a to pochłania ogromną ilość jego czasu. Warto podkreślić, że prowadzi swoje kanały społecznościowe i aktywnie się tam udziela. Fani doceniają jego zaangażowanie w kontakt z nimi. Kwiatkowski stara się bowiem być na bieżąco z tym, co u jego obserwatorów, ale też sam chętnie pokazuje co aktualnie się u niego dzieje. Fani wiedzą więc o tym, jaka relacja łączy go z mamą.