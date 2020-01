Dawid Kwiatkowski pokazał zdjęcie z dziewczyną. "Siódmy rok razem"

Dawid Kwiatkowski pozuje z uroczą blondynką. Jest w nią wpatrzony jak w obrazek.

Na fotce Dawid Kwiatkowski jest wpatrzony w uroczą blondynkę. Wyglądają jak para zakochanych. Fani są skonsternowani i w komentarzach dopytują o to, co ich łączy.

"Pięknie wyglądacie", "O wow, nie wiedziałam, że jesteście razem", "Jeju szczęścia", "Kocham was razem".

Dawid Kwiatkowski nie wypowiedział się na temat tego, co łączy go z osobą ze zdjęcia. Wiadomo jednak, że piękna Sara, to siostra jednego z menadżerów młodego gwiazdora. Niemal od początku swojej kariery muzyk pokazywał ją czasami w mediach społecznościowych.