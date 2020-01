Dawid Kwiatkowski przestrzega Roksanę Węgiel: "Ludzie tylko czekają, by cię wykorzystać"

Roksana Węgiel 11 stycznia kończy 15 lat. Z tej okazji Dawid Kwiatkowski postanowił złożyć jej życzenia na Instagramie. Przy okazji udzielił młodszej koleżance rady.

Roksana Węgiel skończyła właśnie 15 lat . Mimo tak młodego wieku, jest jedną z najbardziej rozchwytywanych wokalistek w Polsce. Wszystko za sprawą udziału w programie "The Voice Kids", a później wygranej w Konkursie Piosenki Eurowizji dla Dzieci w 2018 r. Choć rok później na rynku pojawiła się poważna konkurencja w postaci Viki Gabor, która powtórzyła sukces poprzedniczki na Eurowizji dla dzieci, Roksanie nie ubyło fanów. Bilety na jej koncerty nadal rozchodzą się w mgnieniu oka, a dziewczyna dostaje coraz bardziej intratne oferty reklamowe.

"Masz już 15 lat. Zobacz, ile już osiągnęłaś. Teraz spójrz tam. Widzisz? Całe życie czeka, aż je dobrze wykorzystasz. Nie zwariuj i bądź taka, jaka jesteś, nie zapomnij o nastoletnim życiu i nie daj sobą manipulować. Tam, gdzie patrzysz, ludzie tylko czekają na to, by cię wykorzystać i podpisać się pod twoim sukcesem, uwierz mi, wiem o czym piszę. To ty jesteś jego panią. Panią swojego sukcesu. Sto lat Roxie!"