Roksana Węgiel skończyła 15 lat. Wkrótce w jej życiu zajdą poważne zmiany

Roksana Węgiel 11 stycznia świętuje 15. urodziny. Choć jeszcze nie osiągnęła pełnoletności, może się pochwalić wieloma sukcesami. Drzwi do kariery muzycznej otworzył jej program "The Voice Kids". Cały świat poznał ją za sprawą Konkursu Piosenki Eurowizji dla Dzieci, który wygrała w 2018 r.

Odkąd wydała płytę, na jej koncerty przybywają tłumy. I to nie tylko dzieci i nastolatków, ale również dorosłych słuchaczy. Najbliższe miesiące mogą się okazać dla niej niezwykle trudne.