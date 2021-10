Dawid Podsiadło doczekał się przeprosin. Zrobiono coś bez jego zgody

"Rochstar S.A. oświadcza, że realizując widowisko pt. ‘Wolność we krwi’, które zostało wystawione w dniu 15 sierpnia 2018 r. na placu Piłsudskiego w Warszawie, został wprowadzony w błąd przez organizację zbiorowego zarządzania, w związku z czym doszło do sytuacji, w której utwór pt. 'Nieznajomy' został wykonany bez zgody Pana Dawida Podsiadło, który jest współautorem i współkompozytorem utworu. W momencie, gdy Rochstar S.A. otrzymał informację o braku zgody, było już za późno, by wycofać utwór ‘Nieznajomy’ ze scenariusza widowiska" – czytamy.