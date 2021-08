Dawid Podsiadło przekazał złą wiadomość. Pierwszy raz wyłączył komentarze

"Ponieważ komunikat o przeniesieniu koncertów wiąże się z wprowadzeniem biletów dla osób zaszczepionych, do których sam należę, a pod podobnymi ogłoszeniami w sieci widziałem pełne nienawiści komentarze, boty rozsiewające nieprawdziwe i szkodliwe informacje, a także okropny hejt, chcąc oszczędzić tego sobie i wam, postanowiłem po raz pierwszy w historii tego konta ograniczyć możliwość komentowania posta. Bo to nie jest zaproszenie do dyskusji o słuszności szczepień - to post informacyjny. Bądźcie zdrowi" – skwitował Dawid Podsiadło.