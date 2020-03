Dawid Podsiadło uspokoił fanów. Opublikował post

- Drodzy, w związku z sytuacją zagrożenia zdrowia zarówno Waszego jak i wszystkich osób pracujących na naszych koncertach, stosując się do decyzji rządu, przekładamy wszystkie zaplanowane na marzec i kwiecień wydarzenia - napisał wokalista.

- W nawiązaniu do wczorajszej informacji o przełożeniu koncertów, poniżej znajdziecie listę nowych dat. Przypominamy, że na dziś, koncerty zaplanowane na maj i czerwiec odbędą się zgodnie z planem.

- Bilety zakupione na pierwotne terminy zachowują ważność, a koncerty odbędą się w tych samych miejscach. Wszystkie osoby, które posiadają bilet na przełożone wydarzenia dostaną wiadomość mailową z informacjami dotyczącymi zmiany daty, oraz procedurą ewentualnego zwrotu biletów. Bądźcie cierpliwi - taka wiadomość na pewno do Was dotrze.

Dawid Podsiadło bardzo szybko zareagował na zaistniałą sytuację. Natychmiast podał też nowe terminy, za co fani są bardzo wdzięczni.

"Cierpliwości , zdrówka i do zobaczenia w nowym terminie",

"To takie optymistyczne terminy",

"Bardzo optymistycznie. Oby do maja".