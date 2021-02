Dawid Podsiadło zebrał imponującą kwotę na WOŚP. Ale przebił go Radosław Kotarski

Jak co roku, gwiazdy ochoczo dołączyły do zbiórki na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Tym razem wystawiły na licytacje szczególnie interesujące oferty. Kreatywność się opłaciła. Fani hojnie na nie odpowiedzieli. Co za sumy!

Radosław Kotarski sprzedał Ferrari za zawrotną kwotę Źródło: AKPA