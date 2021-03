Demi Lovato mówi o swojej orientacji seksualnej. Zaskakuje szczerością

Pod koniec marca w serwisie YouTube zaczęto publikować film dokumentalny o życiu Demi Lovato - "Dancing with the Devil". Od 30 marca można oglądać już trzeci odcinek mrocznej historii artystki, którą kariera w showbiznesie zaprowadziła praktycznie na samo dno. Demi była uzależniona od narkotyków, co doprowadziło ją do kilku zawałów serca. Choć otarła się o śmierć, z używek nie była w stanie zrezygnować. Dziś, po wielu odwykach, mówi, że dalej walczy z uzależnieniem. I demonami przeszłości.