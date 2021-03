Sprawę gwałtu zamieciono pod dywan. Szokujące słowa Demi Lovato

Demi Lovato wyznała ostatnio, że została zgwałcona, gdy miała zaledwie 15 lat. Piosenkarka w tamtym czasie była gwiazdą Disneya. Okazuje się, że zrobiono wszystko, by ta sprawa nie wyszła na jaw.

Demi Lovato postanowiła ostatnio opowiedzieć o swojej traumatycznej przeszłości. Na YouTubie opublikowała pierwsze fragmenty filmu dokumentalnego "Dancing with the Devil". Słyszymy na nich wstrząsające wyznania związane z uzależnieniem od narkotyków, które skończyło się niemal jej śmiercią z powodu przedawkowania w 2018 r. Innym skrajnie przykrym wyznaniem jest to, że piosenkarka straciła dziewictwo podczas gwałtu w wieku 15 lat.

Lovato w tamtym czasie była gwiazdką Disneya, dostała rolę w "Camp Rock". Była też częścią grupy młodych gwiazdek Disneya, które publicznie mówiły o tym, że czekają z seksem do ślubu. Młodzi aktorzy i aktorki nosili nawet specjalne pierścienie, które miały być dowodem tej obietnicy. Chłopak, który ją zgwałcił, również pochodził z branży rozrywkowej. Lovato nie wyjawiła jego nazwiska.

W rozmowie z "The Sunday Times" Lovato zdradziła, że napad na nią został "zamieciony pod dywan", gdy opowiedziała o nim osobie wysoko postawionej w biznesie. – Nie zrobiono z tym nic. Ta osoba nie została nawet usunięta z filmu – powiedziała. Dopiero w chwili, gdy ruch #MeToo zaczął nabierać rozgłosu w 2017 r., doszło do niej, że to, co ją spotkało jest niestety normą w świecie rozrywki.

Lovato przyznała również w "Dancing with the Devil", że w później została jeszcze raz napadnięta seksualnie. Tym razem przez dilera narkotykowego. Miało to miejscu w dniu jej przedawkowania. – W szpitalu pytali, czy odbyłam seks za zgodą – powiedziała w dokumencie. Przyznała, że po czasie zadzwoniła do dilera, który ją wykorzystał i postanowiła się z nim spotkać, bo w ten sposób chciała odzyskać kontrolę nad sytuacją. – Poczułam się jeszcze gorzej. Skutek był taki, że padłam na kolana i błagałam Boga o pomoc – powiedziała.