Demi Lovato na Grammy: musiała przerwać występ, dostała owacje na stojąco [WIDEO]

Niezwykle wzruszający występ na gali rozdania nagród Grammy. Demi Lovato wykonała swój utwór "Anyone", który napisała zaledwie na cztery dni przed tym, jak przedawkowała narkotyki i trafiła w ciężkim stanie do szpitala.

- Przemycałam kokainę nawet do samolotu, bo nie mogłam bez niej wytrzymać. W klasie biznes czekałam, aż wszyscy zasną i szłam do toalety, by wciągnąć kreskę. Bywało, że imprezowałam tak ostro, że przez dwa miesiące brałam kokainę codziennie - wyznała w dokumencie.