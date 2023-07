Adele przerwała występ. Wulgarne słowa i ironiczne groźby

Pod koniec 2021 roku brytyjska piosenkarka podpisała lukratywny kontrakt na event zatytułowany "Las Vegas Weekends With Adele", który miał się składać z 24 koncertów w słynnym Colosseum at Caesars Palace w Las Vegas. Za jeden występ Adele miała zainkasować 2 mln dol. Bilety na wszystkie koncerty (w sumie ok. 108 tys. sztuk) wyprzedały się w ciągu 6 godzin.