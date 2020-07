Denise Johnson nie żyje. Wokalistka zmarła w wieku 56 lat

ZOBACZ TAKŻE: Kirk Douglas nie żyje. Fani składają na ulicy hołd aktorowi

Denise Johnson największą popularność zdobyła, śpiewając w chórkach w zespole Primal Scream. Wraz z grupą nagrała kultowy album "Screamadelica", który umocnił Manchester na muzycznej mapie świata. Oprócz tego Johnson współpraca z innymi artystami z brytyjskiego miasta jak m.in. New Order, Johnny Marr, The Charlatans i A Certain Ratio.

Dnia 25 września piosenkarka miała wydać swój debiutancki solowy akustyczny album - "Where Does It Go". Wydawnictwo miało zawierać jej autorskie kompozycje, a także covery utworów zespołów z Manchesterów, jak np. New Order, The Smiths czy 10cc. Denise Johnson regularnie udzielała się na Twitterze, gdzie komentowała bieżące wydarzenia polityczne czy kwestie związane z muzyką. Oprócz tego była zapaloną fanką Manchester City. W 2006 r. zagrała Marię w produkcji BBC "The Manchester Passion".