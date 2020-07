Śmierć Benjamina Keougha. Priscilla Presley na temat samobójstwa wnuka

ZOBACZ TAKŻE: Emmett Till. Śmierć, która zmieniła Amerykę

"To są jedne z najczarniejszych dni w życiu naszej rodziny. Szok spowodowany stratą Bena jest nie do opisania. Próba zrozumienia tego wszystkiego, co się stało, nie daje mi spokoju. Każdego dnia gdy się budzę, modlę się, by było lepiej. Wtedy zaczynam myśleć o swojej córce i jej cierpieniu, przez jakie przechodzi jako matka. Ojciec Bena, Danny, jest kompletnie załamany, gdyż Ben był jego jedynym synem" - napisała zrozpaczona Priscilla Presley.