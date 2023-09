"Deszczowa piosenka" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Step nas uczy pogody [RECENZJA]

Teatr Muzyczny w Poznaniu od kilku lat skutecznie buduje swoją markę. Choć ma jedną z najskromniejszych siedzib (nowy, imponujący budynek z kilkoma scenami ma powstać do końca 2026 roku ul. Święty Marcin), należy do elitarnego grona najlepszych teatrów muzycznych w Polsce. Kolejne premiery nie tylko zaskakują jakością i podbijają serca publiczności, ale – co z mojego punktu widzenia bardzo ważne – spełniają wysokie oczekiwania krytyki teatralnej. Ostatnia premiera disnejowskiego musicalu "Piękna i Bestia" w reż. Jerzego Jana Połońskiego jest tego najlepszym przykładem.