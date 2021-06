"Kombinat" w Teatrze Muzycznym w Poznaniu. Ciechowski byłby dumny [RECENZJA]

Teatr Muzyczny w Poznaniu od kilku lat z sukcesem prowadzony jest przez Przemysława Kieliszewskiego. W ostatnim czasie scena przy Niezłomnych 1e dogoniła polskich liderów, czyli Teatr Muzyczny Roma w Warszawie oraz Teatr Muzyczny im. D. Baduszkowej w Gdyni. Pomimo skromnej siedziby (nowa na szczęście niebawem), w Poznaniu musicale udają się nadzwyczaj dobrze. Wystarczy wspomnieć takie tytuły jak: "Jekyll&Hyde", "Zakonnica w przebraniu", "Nine" czy "Rodzina Addamsów". Tuż przed pandemią teatr sięgnął również po autorski projekt "Virtuoso", czyli musical o Paderewskim. Udało się, choć było nazbyt patetycznie. Tym razem zdecydowano się na przedstawienie z kultowymi piosenkami Republiki i Grzegorza Ciechowskiego. To duże ryzyko sięgać po taki materiał do celów musicalowych. Łatwo o katastrofę. Ale scenariusz i reżyserię powierzono jednemu z najlepszych polskich twórców gatunku (obok Wojciecha Kępczyńskiego i Jacka Mikołajczyka) – Wojciechowi Kościelniakowi. To on z sukcesem stworzył wiele polskich musicali, m.in.: "Lalkę", "Chłopów" i "Wiedźmina". Tym razem, korzystając z bogatych zasobów Ciechowskiego wykreował "Kombinat".