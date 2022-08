Syn Rutkowskiego załamany. Ojciec zniszczył jego mercedesa za pół bańki

"Jechałem na trening do 'Tańca z gwiazdami'. Wyjeżdżałem z garażu i zahaczyłem jedną stronę auta. Mam wgnieciony zderzak i kilka uszkodzeń. Myślę, że naprawa auta będzie mnie kosztowała ok. 80 tys. złotych. Junior nie jest zadowolony (Krzyś ma dziś 10 lat), bo to jego auto, które ma ode mnie dostać na swoje 18. urodziny" – powiedział Super Expresowi Rutkowski.